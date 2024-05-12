وزير الأوقاف: «السيدة زينب» صرح إسلامي عظيم وشاهد على أعظم عصر في عمارة المساجد

أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة أن مسجد السيدة زينب (رضى الله عنها) أصبح صرحاً إسلامياً عظيماً فى فن العمارة الإسلامية، ويقف مع ما تم من عمارة بيوت الله (عز وجل) فى مصر شاهداً على أعظم عصر فى عمارة المساجد بمصر. وأضاف أن هذه ثالث مناسبة خلال فترة قصيرة، يجرى فيها افتتاح تطوير مساجد آل البيت، فقد سبق أن تم تطوير مسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه) ثم مسجد السيدة نفيسة (رضى الله عنها).

وتابع: «يطيب لنا أن نشكر سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى على عنايته ببيوت الله (عز وجل) وتشييدها وتطويرها بما يليق بحقها وبجمهوريتنا الجديدة، حيث أعلن سيادته فى كلمته عن خطة كبيرة جداً لتطوير مساجد آل البيت ومساجد الصحابة الكرام (رضوان الله عليهم جميعاً) والصالحين وسائر المساجد الكبرى والأثرية، بدءاً بمسجد الرفاعى والسلطان حسن ومسجد المواردى ومساجد أخرى كثيرة وصولاً إلى القلعة ومسجد السيدة نفيسة (رضى الله عنها)، فجزاه الله عن عمارة بيوت الله (عز وجل) خير الجزاء».

«القصبى»: المسجد تحفة معمارية

ووجَّه الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، وأعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية ومريدوها، الشكر إلى الرئيس على اهتمامه بتطوير أضرحة ومقامات الصالحين، وأشادوا بتدخلات الرئيس غير المسبوقة فى جميع القطاعات التى تشهد نهضة كبيرة حالياً، معربين عن سعادتهم بقرار تطوير الأضرحة.

ووجَّه «القصبى» الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتوجيهاته بسرعة إتمام أعمال الصيانة والتطوير بمسجد السيدة زينب رضى الله عنها، وجميع مساجد آل البيت مؤكداً حرص القيادة السياسية الدائم على تطوير واجهة مصر الحضارية الإسلامية، مشيراً إلى أنها سيكون لها شأن مختلف عقب الانتهاء من أعمال الترميم والتطوير، وأن ترميم وتطوير مسجد السيدة زينب تم فى وقت قياسى مثل غيره من مساجد آل البيت فأصبح تُحفة معمارية.

«الشريف»: بيوت الله تشهد تطويراً غير مسبوق فى عهد «السيسى» ويتم تطوير المناطق المحيطة بها بصورة حضارية

ووجهت نقابة الأشراف، على لسان السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، وجميع منتسبيها من أبناء الأشراف داخل مصر وخارجها، الشكر والتقدير للرئيس على اهتمامه بمساجد آل البيت.

وأكد نقيب الأشراف أن هناك تطويراً غير مسبوق فى مساجد «سيدنا الإمام الحسين والسيدة نفيسة رضى الله عنهما والسيدة زينب والسيدة رقية والسيدة فاطمة النبوية» رضى الله عنهن، ويتم تطوير المناطق المحيطة بها بصورة حضارية، وكذلك شارع الأشراف وما يتضمنه من مقامات لآل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما تم من تطوير حضارى للمناطق المحيطة بهذه المساجد التاريخية وما يمثله من زيادة السياحة الدينية والثقافية من داخل وخارج مصر، وما يعكسه من زيادة الدخل القومى.

ووجَّه نقيب الأشراف كل الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى عما تم من تطوير فى جميع مساجد مصر مثل مسجدى سيدنا عمرو بن العاص والظاهر بيبرس، وما تم من تشييده من مساجد عظيمة تليق بـ«الجمهورية الجديدة»، مثل مسجد مصر الكبير ومركزها الثقافى الإسلامى ودار مصر للقرآن ومسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو لما لمسه ويلمسه كل المتعلقين ببيوت الله -عز وجل- بصفة عامة ومساجد آل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة.

وأعرب «الشريف» عن سعادته بحديث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن تطوير مسار آل البيت، معلناً استعداد نقابة الأشراف الكامل للتعاون فى هذا الشأن، ووضع كافة إمكانياتها الفنية تحت تصرف مجلس الوزراء.