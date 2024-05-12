خالد عباس يلتقي رجال الأعمال السعوديين بالعاصمة الإدارية الجديدة

استقبل المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وفدا رفيع المستوى، يضم 80 مشاركا من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين، وذلك ضمن برنامج زيارتهم للعاصمة الإدارية الجديدة.

رجال الأعمال والمستثمرين العرب

تأتي الزيارة، في إطار حرص شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على دعوة واستضافة رجال الأعمال والمستثمرين العرب، والشخصيات الهامة للترويج عن مشروعتها واستثماراتها والتعريف بأهم معالمها والتطورات التي تشهدها العاصمة.

الاستثمارية بالعاصمة الإدارية الجديدة

واستقبل المهندس خالد عباس وقيادات الشركة الوفد السعودي في ساحة الشعب، أسفل أطول ساري علم في العالم، حيث تم شرح عام للمنطقة واستعراض أهم المشروعات التي تم تنفيذها بالعاصمة، ونسب الإنجاز والأعمال الجارية بها تلي ذلك زيارة منطقة المال والأعمال التي تضم مقر البنك المركزي والبورصة المصرية، وعدد من البنوك ثم التوجه إلى مقر الشركة حيث تم عمل تقديم تفصيلي للمشروع، مع استعراض للفرص الاستثمارية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

توفير بيئة استثمارية

في هذا السياق، قال خالد عباس: نحن سعداء باستقبال الوفد السعودي في العاصمة الإدارية الجديدة والزيارة تفتح آفاق واسعة للتعاون المشترك، وبوابة هامة للاستثمار السعودي في العاصمة الإدارية الجديدة، ونحن ملتزمون بتوفير بيئة استثمارية مثمرة وانطباعاتهم عن العاصمة الإدارية تدعونا للفخر.

رجال الأعمال السعوديين

وفي نهاية الزيارة، قدّم رجال الأعمال السعوديين، الشكر لجميع فريق العمل القائم على هذه الزيارة، والتقطوا الصور التذكارية.