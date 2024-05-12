صكوك الأضاحي 2024 بمحافظة الإسكندرية.. الأسعار وطريقة الشراء

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الإسكندرية عن بدء تجميع صكوك الأضاحي 2024 بمحافظة الإسكندرية، على أن يتم شراء الصكوك من المساجد الكبرى التابعة لمديرية الأوقاف وفي إدارات الأوقاف بالأحياء المختلفة، أو التوجه إلى ديوان عام مديرية أوقاف الإسكندرية بشارع فرنسا بالمنشية بوسط الإسكندرية.

صكوك الأضاحي 2024 بمحافظة الإسكندرية

وقال الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن الوزارة حددت قيمة صكوك الأضاحي بمحافظة الإسكندرية، وقيمة الصك اللحوم المستوردة هو 6000 جنيه، وقيمة الصك للحوم البلدية هو 8500 جنيه، وستقوم مديرية أوقاف الإسكندرية بتجميع قيمة الصكوك سواء اللحوم البلدية أو المستوردة وتحولها إلى ذبائح وستقوم بتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا وأسر الأيتام والمستحقين لتطبيق التكافل الاجتماعي على أرض الواقع ووصول اللحوم لغير القادرين على شراء اللحوم.

المصارف الشرعية

وأضاف عبد الرازق، إن مديرية أوقاف الإسكندرية تتولى تجميع صكوك الأضاحي وتوزعيها في مصارفها الشرعية حسب الشريعة، وحين شراء الفرد الأضحية فقد وكل من ينوب عنه في إخراج أضحيته على أن يتم توزيعها على الفقراء والأيتام والأسر الأكثر احتياجا والصكوك متوفرة في المساجد والإدارات وديوان عام المديرية.