طريقة مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي مجانا

انتهت فرص منافسة ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي، لكنه لن يتوقف عن القتال حتى نهاية الموسم، في محاولة لتكريم يورجن كلوب، مدرب الفريق، الذي يقضي آخر موسم له داخل «أنفيلد»، بشكل مشرف، لذلك يسعى «الريدز» خلال لقاء أستون فيلا، إلى تحقيق نتيجة إيجابية، من شأنها أن تحسن وضعه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.. فما القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وأستون فيلا؟

قناة مفتوحة تنقل مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

تنقل مباريات الدوري الإنجليزي بالكامل، عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس، لكن بعض القنوات تعلن إذاعتها للمباريات المصيرية في الموسم، لذلك ستكون مواجهة ليفربول وأستون فيلا متاحة للمشاهدة عبر قنوات SuperSport Maximo 1 بشكل مجاني، من خلال وضع الترددات وتنزيل القناة.

SuperSport Maximo 1

Eutelsat Sesat / W4

36 شرق

التردد 11843

عمودي

معدل الترمز:27500.

معامل التصحيح: 3/4.

إرديتو 2

موقف أستون فيلا وليفربول في الدوري الإنجليزي قبل اللقاء

ليفربول الجريح يخوض المباراة بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 78 نقطة، حصدها من الانتصار في 23 مباراة، والتعادل 9 مرات، وخسارة 4 لقاءات، بينما يخوض أستون فيلا المباراة التي ستقام على أرضه، في المركز الرابع، برصيد 67 نقطة، وسيقاتل من أجل ضمان البقاء في المربع الذهبي، والتمسك بفرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا، بالموسم المقبل.

ويستعد ليفربول لإقامة حفل وداع للألماني يورجن كلوب، مدرب الفريق الإنجليزي، الذي أعلن رحيله نهاية الموسم الجاري، بسبب رغبته في الابتعاد عن الضغوطات والراحة بعيدا عن عالم التدريب، وذلك يوم 28 مايو الجاري، بحضور أساطير النادي، ليقترب آرني سلوت، مدرب فينورد الهولندي، من خلافته داخل ملعب «أنفيلد».