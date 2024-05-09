ليفربول يودع يورجن كلوب في حفل 28 مايو.. الذكريات تمر من هنا

لن يكون وداع يورجن كلوب لقلعة آنفيلد سهلًا على مشجعي ليفربول، الذين يمنون النفس بتراجع المدرب الألماني عن قراره، وهو ما بالفعل أثار جدلًا في الساعات الأخيرة، بعد ارتباط اسم المدرب بالعودة عن قرار الابتعاد عن الفريق قبل نهاية موسمه، لكن يبدو أن ليفربول قرر الخروج لحسم الجدل حول هذا الشأن.. فماذا قال؟

حفل 28 مايو ليورجن كلوب

«حفل وداع مرتقب ليورجن كلوب».. بشكل حاسم خرج نادي ليفربول الإنجليزي ليؤكد حقيقة رحيل يورجن كلوب، وذلك من خلال الإعلان عن تنظيم حفل وداع لمديره الفني الألماني يورجن، بعد 9 سنوات حافلة بالإنجازات مع النادي.

وسيتيح الحفل، المقرر إقامته في 28 مايو، لمحبي ليفربول فرصة التواجد مع كلوب والاحتفاء بمسيرته المظفرة مع النادي، وذلك بحضور نخبة من نجوم الرياضة والترفيه.

وقال كلوب متحمسًا في تصريحات أبرزتها صحيفة ليفربول إيكو: «ستكون ليلة خاصة للغاية، مليئة بالذكريات الجميلة والموسيقى الرائعة، أتطلع حقًا لقضاء هذه اللحظات مع جماهيرنا، الذين هم قلب هذا النادي العريق».

8 ألقاب ليورجن كلوب مع ليفربول

وخلال مسيرته مع ليفربول، قاد كلوب الريدز لتحقيق 8 ألقاب مميزة، كان أهمها لقب دوري أبطال أوروبا ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويُعد كلوب أحد أكثر المدربين المحبوبين في تاريخ ليفربول، حيث نجح في إعادة الروح للفريق وحقق معه إنجازات تاريخية لم تتحقق منذ عقود.

ومن المتوقع أن يشهد حفل الوداع حضورًا جماهيريًا غفيرًا، حيث يسعى عشاق ليفربول للتعبير عن امتنانهم وتقديرهم لكلوب على كل ما قدمه للنادي، على أن يقترب أرني سلوت مدرب فينورد من خلافته.