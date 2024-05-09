صدفة مثيرة للاهتمام.. لاعب مصري على أعتاب ليفربول الموسم المقبل

يبدو أن سيناريو محمد صلاح مع ليفربول في طريقه للتكرار مرة أخرى، بعدما بات الدولي المصري عمر مرموش لاعب آيندرلخت البلجيكي على أعتاب الانضمام لقلعة أنفيلد في الموسم الجديد، في ظل الاهتمام الكبير من جانب إدارة النادي الإنجليزي به خلال الفترة الماضية، ووضعه تحت المتابعة.

صحيفة «بيلد» الألمانية، كشفت عن منافسة بين ليفربول وتوتنهام لضم عمر مرموش من أندرلخت فرانكفورت في الميركاتو الصيفي القادم، مؤكدة أن اللاعب الذي أُطلق عليه لقب «محمد صلاح الجديد» ويلعب جنبًا إلى جنب مع صاحب الرقم 11 الشهير في المنتخب الوطني، بات قريبا من شغل مركز قلب الهجوم مع الريدز في الموسم الجديد.

مرموش على أعتاب مزاملة محمد صلاح في ليفربول

«صدفة مثيرة للاهتمام»، هكذا ربط التقرير بين عمر مرموش ومحمد صلاح، مؤكدا أن اللاعب صاحب الـ25 هو الآن في نفس عمر صلاح عندما جاء إلى آنفيلد في عام 2017، مضيفا: «في حين أن هذا لا يضمن أن الأول سيستمر في تكرار أسطورة الأخير الاستثنائية، إلا أنها تبقى صدفة مثيرة للاهتمام».

هل يدعم عمر مرموش خط هجوم ليفربول في الموسم الجديد؟

واختتم التقرير: «يمتلك ليفربول مخزونًا جيدًا من الهجوم في الوضع الحالي، ولكن إذا غادر نونيز أو جاكبو في الصيف المقبل لأي سبب من الأسباب، فمن المؤكد أن هناك حاجة إلى قلب هجوم جديد في هذه الحالة، وهو ما يجعل عمر مرموش هو الأقرب».

وسجل عمر مرموش 16 هدفا بقميص فريقه الحالي في 39 مباراة هذا الموسم، حيث يقدم مستوى متميز، أجبر أندية الدوري الإنجليزي على محاولة الظفر بخدماته.