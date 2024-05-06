عدو «ماني» يقلب الحسابات.. تحرك مفاجئ من مدرب ليفربول المرتقب بشأن صلاح

يبدو أن جميع الخيارات باتت متاحة أمام ليفربول، في المرحلة الانتقالية المرتقبة، التي سيطوي خلالها صفحة إنجازات يورجن كلوب الذهبية داخل قلعة أنفيلد، ليبدأ حقبة جديدة بقيادة آرني سلوت مدرب فينورد الحالي والخليفة المرتقب، ومع هذه التغييرات ستتحول العديد من الأشياء داخل ليفربول وبينها مصير محمد صلاح الذي يحيطه الغموض.. فماذا ينتظره في ولاية سلوت المرتقبة؟

مدرب ليفربول الجديد يستعد لتجديد الدماء

لم يتبق الكثير على نهاية الموسم وإسدال الستار على مسيرة يورجن كلوب مع ليفربول، وإعلان وصول سلوت مدربًا جديدًا للفريق الإنجليزي، لكن بوصوله ستكون هناك قائمة من القرارات التي يبدو أنها وضعj باتفاق مبدئي بين الإدارة والمدرب الجديد، وتشمل مصير محمد صلاح، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل.

ما مصير محمد صلاح تحت قيادة خليفة كلوب المرتقب

سلوت يرى أن خططه ستكون مدعومة بشكل أكبر حال التعاقد مع ليروي ساني نجم بايرن ميونيخ، الذي عرف مؤخرًا بين الجماهير بأنه عدو ساديو ماني صديق محمد صلاح زميله السابق في الفريق الأحمر، وذلك بعد الاشتباك الشهير الذي حدث بينهما في غرفة الملابس والاعتداء باللكمات على بعضهما البعض، لكن كل ذلك لا يشغل بال المدرب الهولندي المرتقب، الذي يفكر في حلول قادرة على تحقيق أهدافه في مشروعه الجديد مع ليفربول.

بحسب صحيفة «ميرور» البريطانية، التي أفردت تقريرًا مطولًا عن تحركات سلوت قبل الوصول إلى ليفربول، إذ يرى المدرب الهولندي أن ليروي ساني هو الاختيار الأفضل ليحل محل صلاح، خاصة بعد التطور خلال الفترة التي قضاها في بايرن ميونيخ، وهو في أوج عطائه.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل يرغب المدرب الجديد المرتقب، في تغيير الخط الأمامي بالكامل، وذلك من خلال التعاقد أيضًا مع بيدرو نيتو لاعب ولفرهامبتون، الذي يعد الهدف الرئيسي الآخر، بعد إنهاء مهمة التعاقد مع ليروي ساني.