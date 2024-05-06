بعد فوز ليفربول على توتنهام بفضل «صلاح».. جماهير «الريدز» تتغنى بالفرعون المصري

لمسات سحرية جعلت محمد صلاح يسرق الأضواء في ليفربول من جديد، فلا صوت يعلو فوق الإشادة بالفرعون المصري الذي حقق رقمًا تاريخيًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، فقد سجل هدفًا وصنع آخر في فوز الريدز ضد توتنهام، فكتبت له الجماهير رسائل من ذهب تُمجد أداءه وتتمنى بقاءه بينهم عبر منصة التدوينات القصيرة «إكس».

رسائل الجماهير لـ«مو صلاح»

حساب رسمي لمشجعي الأنفيلد، كتب عبر «إكس»: «محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، يسجل أكثر من 10 أهداف ويقدم أكثر من 10 تمريرات حاسمة في 3 مواسم متتالية.. أحد أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي على الإطلاق».

Mo Salah is the first player in the history of the Premier League to have 10+ goals and 10+ assists in three consecutive seasons. ????



One of the best players to ever play in the Premier League. pic.twitter.com/pD52Lm6Etx — The Anfield Buzz (@TheAnfieldBuzz) May 6, 2024

حساب آخر يحمل اسم «ستانلي»، كتب: «في موسم لم يكن به في أحسن مستوياته، يمتلك محمد صلاح أهدافًا أكثر من إيدن هازارد في أفضل موسم له»، والبعض كتب لـ«مو» أنه يجب أن يظهر في كأس الأمم الإفريقية 2024، كما عرفوه، مؤكدين ثقتهم في الفرعون المصري؛ وأنه عاد يطارد من تخلوا عنه.

#OnThisDay in



Mo Salah's th Anfield goal made him the first player in our history to score in nine consecutive home games for the club pic.twitter.com/ykeRhWcrqJ — Liverpool FC (@LFC) May 6, 2024

ليفربول تحتفي بالفرعون:

في الساعات القليلة الماضية، نشر حساب ليفربول الرسمي: «هدف محمد صلاح رقم 100 في أنفيلد جعله أول لاعب في تاريخ الريدز، يسجل في تسع مباريات متتالية على أرضه للنادي».