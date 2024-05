بعد فوز ليفربول على توتنهام بفضل «صلاح».. جماهير «الريدز» تتغنى بالفرعون المصري

لمسات سحرية جعلت محمد صلاح يسرق الأضواء في ليفربول من جديد، فلا صوت يعلو فوق الإشادة بالفرعون المصري الذي حقق رقمًا تاريخيًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، فقد سجل هدفًا وصنع آخر في فوز الريدز ضد توتنهام، فكتبت له الجماهير رسائل من ذهب تُمجد أداءه وتتمنى بقاءه بينهم عبر منصة التدوينات القصيرة «إكس».

حساب رسمي لمشجعي الأنفيلد، كتب عبر «إكس»: «محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، يسجل أكثر من 10 أهداف ويقدم أكثر من 10 تمريرات حاسمة في 3 مواسم متتالية.. أحد أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي على الإطلاق».

Mo Salah is the first player in the history of the Premier League to have 10+ goals and 10+ assists in three consecutive seasons. ????



One of the best players to ever play in the Premier League. pic.twitter.com/pD52Lm6Etx