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بعد فوز ليفربول على توتنهام بفضل «صلاح».. جماهير «الريدز» تتغنى بالفرعون المصري

كتب:

نرمين عزت
08:34 م | الإثنين 06 مايو 2024
محمد صلاح

محمد صلاح

لمسات سحرية جعلت محمد صلاح يسرق الأضواء في ليفربول من جديد، فلا صوت يعلو فوق الإشادة بالفرعون المصري الذي حقق رقمًا تاريخيًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، فقد سجل هدفًا وصنع آخر في فوز الريدز ضد توتنهام، فكتبت له الجماهير رسائل من ذهب تُمجد أداءه وتتمنى بقاءه بينهم عبر منصة التدوينات القصيرة «إكس».

رسائل الجماهير لـ«مو صلاح»

حساب رسمي لمشجعي الأنفيلد، كتب عبر «إكس»: «محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، يسجل أكثر من 10 أهداف ويقدم أكثر من 10 تمريرات حاسمة في 3 مواسم متتالية.. أحد أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي على الإطلاق».

حساب آخر يحمل اسم «ستانلي»، كتب: «في موسم لم يكن به في أحسن مستوياته، يمتلك محمد صلاح أهدافًا أكثر من إيدن هازارد في أفضل موسم له»، والبعض كتب لـ«مو» أنه يجب أن يظهر في كأس الأمم الإفريقية 2024، كما عرفوه، مؤكدين ثقتهم في الفرعون المصري؛ وأنه عاد يطارد من تخلوا عنه.

ليفربول تحتفي بالفرعون:

في الساعات القليلة الماضية، نشر حساب ليفربول الرسمي: «هدف محمد صلاح رقم 100 في أنفيلد جعله أول لاعب في تاريخ الريدز، يسجل في تسع مباريات متتالية على أرضه للنادي».

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