أغنية سميرة سعيد «كداب» تحقق مليونا ونصف مشاهدة على «يوتيوب»

حققت المطربة سميرة سعيد مليون ونصف مشاهدة على يوتيوب بأغنيتها الجديدة «كداب»، والتي طرحتها منذ 10 أيام عبر قناتها الخاصة على «يوتيوب».

سميرة سعيد تطرح برومو «كداب»

وطرحت سميرة سعيد البرمو الدعائي لأغنية كداب للترويج لها قبل أيام من طرحها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وعلقت عليه قائلة: كداب قريبا.. أغنية كداب من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي وإخراج نضال هاني.

أغنية «كان» لسميرة سعيد

وطرحت سميرة سعيد مؤخرا أغنية «كان» عبر قناتها على «يوتيوب» والتي تعاونت فيها أيضا مع الملحن عمرو مصطفى والتي تقول كلماتها: كان أيام ما كان.. جواك مكان بتداري فيه.. فين شوف كنا فين.. ووصلنا فين تنساني ليه.. كان إيه خلانا.. نمشي وننسانا.. عايشين بالصورة.. والروح مكسورة.. بنموت جوانا.