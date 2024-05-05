نجوم الفن يهنئون سميرة سعيد بأغنية «كداب»: تغيب تغيب وترجع تصيب

حرص عدد من نجوم الفن على تهنئة المطربة سميرة سعيد بأغنيتها الجديدة «كداب»، والتي أطلقتها منذ أيام قليلة عبر قناتها على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

نجوم الفن يهنئون سميرة سعيد

وطرحت الفنانة سميرة سعيد الأغنية عبر قناتها وحسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وانهالت عليها تعليقات زملائها من الوسط الفني على منشور الأغنية.

وقالت نادية الجندي: «مبروك يا حبيبة قلبي ألف مبروك، حلوة اوي واللوك جميل عليكي، بالنجاح إن شاء الله»، وقالت ندي بسيوني: «الله عليكي، كل أغنية أحلي من اللي قبلها يا ديفا»، وهنأتها كندة علوش قائلة: «قمر»، أما المطربة نهال نبيل قالت: «بموت فيكي مبروك يا ديفا»، وقالت المطربة ياسمين نيازي: «مبروك علينا ديفا تغيب تغيب وترجع تصيب، كدا الصيف بتاعنا جه».

سمير سعيد تروج لأغنية كداب

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