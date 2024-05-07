سميرة سعيد تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بأغنية كداب

حققت المطربة سميرة سعيد، أول مليون مشاهدة على موقع «يوتيوب» بأغنيتها الجديدة «كداب» التي طرحتها منذ 4 أيام.

سميرة سعيد تروج لأغنية كداب

وروجت سميرة سعيد لأغنية «كداب» عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بنشر البرومو الدعائي معلقة: «أغنية كداب قريبًا، من كلمات مصطفى ناصر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي وإخراج نضال هاني».

آخر أعمال سميرة سعيد

وكان آخر أعمال سميرة سعيد أغنية «كان»، التي طرحتها عبر قناتها على «يوتيوب»، وقد تعاونت فيها مع الملحن عمرو مصطفى.

وكلمات الأغنية هي:

«كان أيام ما كان.. جواك مكان بتداري فيه.. فين شوف كنا فين.. ووصلنا فين.. تنساني ليه.. كان إيه خلانا نمشي وننسى بعضنا.. عايشين بالصورة.. والروح مكسورة.. بنموت جواها».