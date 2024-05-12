الصحة الفلسطينية: استشهاد 500 من الطواقم الطبية جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي
كتب:
شريف سليمان
09:04 م | الأحد 12 مايو 2024
شهداء فلسطين
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة بسبب عدوان الاحتلال المستمر منذ 7 أشهر، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.
وأضافت: نعاني من نقص شديد في المواد والمستلزمات الطبية في جميع أنحاء قطاع غزة، ونطالب منظمة الصحة العالمية بإرسال طواقم طبية لدعم فرقنا في قطاع غزة.
وتابعت: استشهاد 500 من الطواقم الطبية جراء عدوان الاحتلال حتى الآن، ونطالب المجتمع الدولي بحماية الطواقم الطبية والمؤسسات الصحية في غزة.
وواصلت الوزارة الفلسطينية: «نطالب المجتمع الدولي بحماية الطواقم الطبية والمؤسسات الصحية في غزة».