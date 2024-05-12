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الصحة الفلسطينية: استشهاد 500 من الطواقم الطبية جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي

كتب:

شريف سليمان
09:04 م | الأحد 12 مايو 2024
شهداء فلسطين

شهداء فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة بسبب عدوان الاحتلال المستمر منذ 7 أشهر، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وأضافت: نعاني من نقص شديد في المواد والمستلزمات الطبية في جميع أنحاء قطاع غزة، ونطالب منظمة الصحة العالمية بإرسال طواقم طبية لدعم فرقنا في قطاع غزة.

وتابعت: استشهاد 500 من الطواقم الطبية جراء عدوان الاحتلال حتى الآن، ونطالب المجتمع الدولي بحماية الطواقم الطبية والمؤسسات الصحية في غزة.

وواصلت الوزارة الفلسطينية: «نطالب المجتمع الدولي بحماية الطواقم الطبية والمؤسسات الصحية في غزة».

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