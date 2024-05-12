7 معلومات عن أول تاكسي ذكي في العاصمة الإدارية الجديدة.. مزود بكاميرات وGPS

شهدت العاصمة الإدارية الجديدة خطوة مهمة نحو المستقبل، من خلال إطلاق أول تاكسي ذكي يعتمد على التقنيات الحديثة والمتطورة، وذلك في ظل التطور المتسارع لصناعة النقل والتكنولوجيا.

تنطلق أولي رحلات تاكسي العاصمة الإدارية الجديدة تجريبيًا، بدفعة أولى 10 سيارات كهربائية يوم الأربعاء المقبل.

7 معلومات عن تاكسي العاصمة

ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أبرز 7 معلومات عن تاكسي العاصمة الإدارية الجديدة، حسب بيانات وزارة النقل المصرية.

1. يتبع العلامة التجارية الشهيرة «شيفرولية بولت» ويعتمد على محرك كهربائي بقوة 204 حصان، وعزم 360 نيوتنا/متر.

2. تنطلق سرعته من الصفر إلى 100 كيلومتر/س في حوالي 6.6 ثانية.

3. بطارية التاكسي تبلغ سعة 60 كيلوواطا/الساعة، وزنه 440 كيلوجراما.

4. مدى السير يصل إلى 565 كيلومترا (حسب دورة القيادة الأوروبية) و459 كيلومترا (حسب دورة القيادة العالمية).

5. البطارية مضمونة لمدة 8 سنوات أو 160 ألف كيلومترا.

6. المرحلة الأولى لمشروع السيارات الكهربائية تشمل 10 سيارات تاكسي تجريبية.

7. سيارات التاكسي الكهربائية تتميز بتواجد كاميرات إلكترونية، وأجهزة تحديد المواقع GPS، واتصال مع غرفة التحكم المركزية.