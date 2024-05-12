محافظ الأقصر يتسلم علم عاصمة الثقافة الرياضية العربية

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وفد الاتحاد العربي للثقافة الرياضية برئاسة الإعلامي أشرف محمود، رئيس الاتحاد، والإعلامي أيمن بدرة الأمين العام للاتحاد، في حضور محمد عبد الفتاح ادم السكرتير العام، وصلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر.

وتسلم المحافظ علم عاصمة الثقافة الرياضية العربية للعام 2024، الذي فازت به الأقصر، واعتمدته جامعة الدول العربية ومجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، في اجتماعه الأخير مارس الماضي.

وزارة الشباب و الرياضة

وأعرب مصطفى ألهم عن سعادته بهذا التكريم الذي حظيت به الأقصر عاصمة مصر القديمة ومهد حضارتها، موجها الشكر إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ومجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، ومكتبه التنفيذي برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والاتحاد العربي للثقافة الرياضة.

فعاليات أنشطة عاصمة الثقافة الرياضية العربية

ورحب المحافظ بالوفود العربية المنتظر مشاركتها في فعاليات أنشطة عاصمة الثقافة الرياضية العربية، معبرًا عن سعادة الأقصر باستقبال شباب العرب ليتعرفوا على تاريخها وحضارتها وأثارها، وليتعرفوا على أشقاءهم شباب مصر ليتبادلوا الأفكار الابداعية، التي تشكل وجدانهم وتحفظ هويتهم العربية الأصيلة.

وصرح الإعلامي أشرف محمود بأن الأنشطة ستكون في الأسبوع الأخير من أغسطس المقبل، ويتزامن معها إطلاق شعلة بطولة الجمهورية للشركات، وتضم الأنشطة ماراثون في طريق الكباش، تشارك فيه الوفود العربية إلى جانب قيادات المحافظة والشباب والرياضة، وجامعة الدول العربية ومؤتمر ثقافي بعنوان «ثقافتنا هويتنا» وبرنامج سياحي ورياضة ترفيهية.