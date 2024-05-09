وزارة الشباب: بدء المراجعات النهائية لطلاب الإعدادية والثانوية بأسوان والشرقية

تواصل وزارة الشباب والرياضة، فعاليات المراجعات النهائية لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، بمحافظات الجمهورية، إذ وصلت الفعاليات اليوم الخميس إلى محافظتي أسوان والشرقية، للعام الحادي عشر على التوالي داخل قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ومحافظات الصعيد والحدودية، وتستمر على مدار يومي الخميس الجمعة.

فعاليات المراجعات النهائية

وقالت الوزارة، إن فعاليات المراجعات النهائية، تتم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتحت شعار «الجمهورية الجديدة».. «العلم والعمل»، وذلك بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتنمية المحلية.

أوضح بيان للوزارة، أن المراجعات النهائية بمحافظة أسوان يشارك فيها 550 طالبًا وطالبة داخل ثلاث مدارس وهي مدرسة الثانوية بنات، وومدرسة الإعدادية المحلقة (التجريبية)، مدرسة نصر النوبة الفنية بنات.

كما شارك في المراجعات النهائية بمحافظة الشرقية 3500 طالبًا وطالبة داخل «نادي بلبيس الرياضي»، ومدرسة الثانوية العسكرية للبنين بالحسينية.

الاستفادة من خبرات المعلمين المتميزين

من جانبه، أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بإقبال الطلاب وحرصهم على المشاركة بالقوافل، والاستفادة من خبرات المعلمين المتميزين المشاركين على أيدِ خبراء المواد التعليمية، وأهمية تنظيم القوافل التعليمية ودورها في الحد من الدروس الخصوصية، ورفع العبء عن كاهل المواطنين والطلاب، وتقديم خدمة تعليمية مجانية للطلاب.

وثمّن «صبحي» بالنهج الذي تتبعه الوزارة مع الجهات الشريكة، لتعزيز استدامة مشروع القوافل التعليمية بالتواصل المستمر مع سيد مصطفى، مدير تحرير الأهرام المسائي والمشرف العام على المشروع القومي، حيث تستهدف هذا العام الوصول لــ300 ألف طالب وطالبة، وأن الوزارة تهيئ كافة سبل النجاح لإفادة أكبر عدد من الطلاب بالمحافظات المستهدفة، مشيرًا إلى أن مشروع القوافل التعليمية يعدّ من أحد المشروعات التي حققت نجاحاً ملموساً على أرض الواقع من خلال مساهمتها في الأعوام الماضية بمد الطلاب بالعلم والمعرفة والأفكار الصحيحة حول العديد من الموضوعات.

كما وجه الوزير، جميع القائمين على التنفيذ، استمرار تفعيل خاصية البث المباشر لكافة المحاضرات، من خلال تطبيق تقنية زووم لجميع الادارات الفرعية بالمحافظة لتعظيم الاستفادة للجميع.

وتستكمل الوزارة مراجعات القوافل التعليمية في 4 محافظات مستهدفة، وهي علي النحو التالي:

- محافظة الفيوم: يتم تنظيمها يومي الخميس والجمعة الموافق 16 و17 مايو.

- مراجعات القوافل التعليمية في محافظة أسيوط: يتم تنظيمها يومي الخميس والجمعة الموافق 16 و17 مايو.

- مراجعات القوافل التعليمية في محافظة مطروح: يتم تنظيمها يومي الخميس والجمعة الموافق 23 و24 مايو.

- مراجعات القوافل التعليمية في محافظة الدقهلية: يتم تنظيمها يومي الخميس والجمعة الموافق 30 و31 مايو.