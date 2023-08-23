معلومات عن فيلم «لف وارجع تاني» قبل طرحه بدور العرض

ينتظر فئة كبيرة من الجمهور فيلم «لف وارجع تاني» بطولة الفنانة شيري عادل وأيتن عامر، والذي من المقرر طرحه يوم الخميس المقبل الموافق 24 أغسطس، ونعرض خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن الفيلم :-

- قررت الشركة المنتجة لفيلم «لف وارجع تانى» طرحه يوم 24 أغسطس بعد تأجيله أكثر من مرة .

أبطال فيلم لف وارجع تاني

- فيلم «لف وارجع تانى» من بطولة شيرى عادل، أيتن عامر، أحمد فتحي، محمود حافظ، صلاح عبد الله، محمد رضوان، طارق الإبياري، إسماعيل فرغلى، سليمان عيد.

- يشارك في الفيلم عدد من ضيوف الشرف منه سليمان عيد وإسماعيل فرغلي، وهو تأليف محمود حمدان، وإخراج شادي علي.

أحداث فيلم لف وارجع تاني

- تدور أحداث الفيلم في إطار فانتازي كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء من محافظات مختلفة يتجمعون في شقة للمغتربين داخل أحد حواري القاهرة للبحث عن عمل، ولكن تحدث مفاجأة مدوية، حيث يستيقظون من نومهم ليجدوا العمارة التي يسكنون بها قد انتقلت إلى مكان آخر واختفت الحارة كما اختفى جميع سكانها.