طرح فيلم «لف وارجع تاني» في دور العرض الخميس المقبل

قررت الشركة المنتجة لفيلم «لف وارجع تاني»، طرحه في دور العرض الخليجية، اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، ليُشارك رسميًا في موسم أفلام صيف 2023، بينما لم يُعلن بعد موعد عرضه في صالات السينما المصرية.

وطرحت الشركة المنتجة، برومو «لف وارجع تاني»، قبل ساعات، جاء فيه «ففي يوم و ليلة.. اختفى كل شيء.. مجموعة أصدقاء يخوضون مغامرات مضحكة، ليجدون نفسهم في عالم آخر»، فيما تتحدث شيري عادل، داخل الأحداث، باللهجة البدوية.

قصة فيلم لف وارجع تاني

تدور أحداث فيلم «لف وارجع تاني»، في إطار فانتازي كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء من محافظات مختلفة يتجمعون في شقة للمغتربين داخل حارة بالقاهرة للبحث عن عمل، ولكن تحدث مفاجأة مدوية، حيث يستيقظون من نومهم ليجدوا العمارة التي يسكنون بها قد انتقلت إلى مكان آخر، واختفت الحارة كما اختفى جميع سكانها.

أبطال فيلم لف وارجع تاني

يشار إلى أن فيلم «لف وارجع تاني» تأليف ورشة برة الصندوق محمود حمدان، وإخراج شادي على، وبطولة أحمد فتحي، وآيتن عامر، ومحمود حافظ، وصلاح عبد الله، ومحمد رضوان، وظهور مميز للفنانة شيري عادل، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم سليمان عيد وإسماعيل فرغلي.