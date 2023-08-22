معلومات عن فيلم لف وارجع تاني بعد إعلان موعد عرضه

بعد عدة تأجيلات أعلنت الشركة المنتجة لفيلم «لف وارجع تاني» موعد طرحه في دور العرض السينمائية، وهو الخميس المقبل 24 أغسطس الجاري.

معلومات عن فيلم لف وارجع تاني

ويشارك في فيلم «لف وارجع تاني» عدد كبير من الفنانين، بينهم أيتن عامر وأحمد فتحي ومحمود حافظ وطارق الإبياري ومحمد رضوان وصلاح عبد الله، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج شادي علي.

وخلال أحداث فيلم «لف وارجع تاني» تظهر الفنانة شيري عادل ضيفة شريف، حيث تجسد شخصية فتاة بدوية لأول مرة، وخلال الأحداث تتحدث باللهجة البدوية، وبالفعل تم الكشف عن البوستر الخاص بها وهي ترتدي الزي البدوي.

أحداث فيلم لف وارجع تاني

وتدور فكرة الفيلم في إطار من الفانتازيا، حول مجموعة من الأصدقاء المغتربين يتجمعون في شقة في منطقة شعبية للبحث عن عمل، وينامون ذات يوم ويستيقظون يجدون هذه الشقة انتقلت الى مكان آخر، وقد اختفت الحارة تماما.