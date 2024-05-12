محمود مسلم: اتفاقية السلام مهددة بسبب التصرفات الإسرائيلية والتردد الأمريكي

أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، أنّ مصر خلال الأشهر الماضية نجحت في تغيير وجهة نظر أوروبا ناحية الأحداث في قطاع غزة، وذلك من خلال لقاءات الرئيس السيسي والقيادات المصرية مع المجتمع الدولي، على الرغم من أن أوروبا في الأسابيع الأولى للحرب كانت تسير وراء الرواية الإسرائيلية.

مصر نجحت في تغيير وجهة نظر أوروبا تجاه الأحداث في غزة

وأضاف «مسلم» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ هناك دول أوروبية وافقت على انضمام فلسطين إلى منظمة الأمم المتحدة، ولم تكن مؤيدة لفلسطين منذ بداية الحرب، مواصلا: «كون أن عدد قليل من دول أوروبا يرفض عضوية فلسطين بالأمم المتحدة، يدل ذلك على تغير وجهة النظر الدولية ناحية القضية الفلسطينية».

وأردف أنّ مصر في قلب الأحداث بسبب تشارك الحدود بينها وبين فلسطين لذلك هي ملتزمة بأقصى درجات ضبط النفس، متابعا: «بحكمة الرئيس السيسي، قدرنا نعدي الأيام الماضية من أجل الوصول إلى هدنة تضمن استقرار المنطقة والحفاظ على أرواح الأبرياء».

مصر لن تصمت أمام التصعيد الإسرائيلي

وأكد أنّ مصر لن تصمت أمام التصعيد الإسرائيلي، وأمام أي انتهاكات تتعرض لأمنها القومي، وبالتالي مصر أرسلت إلى أمريكا أنها يمكن أن يصل الأمر بها إلى إلغاء اتفاقية السلام، مواصلا: «اتفاقية السلام الآن مهددة بسبب التصرفات الإسرائيلية والتردد الأمريكي، ولكن مصر متمسكة بالسلام وكل ما يحدث من إسرائيل تصعيد غير مبرر».