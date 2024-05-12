انقطاع مياه الشرب عن شبرا الخيمة وبهتيم لمدة 6 ساعات غدا

كشفت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه، نظرًا لقيام شركة الصرف الصحي بأعمال صيانة طارئة، سيؤدي ذلك إلى إيقاف محطة مياه شبرا الخيمة عن العمل وقطع المياه عن جميع مناطق (شبرا الخيمة - بهتيم)، وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، وحتى الساعة السادسة صباح غدٍ الإثنين الموافق 13-5-2024 ولمدة 6 ساعات.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مشيرة إلى أنها دفعت بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانًا بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يمكن الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة «الواتس آب» على رقم 01206665125.