«مياه القاهرة»: نخدم 17 مليون مواطن من سكان العاصمة

استقبلت شركة مياه الشرب بالقاهرة، من خلال قطاع الإعلام وخدمة العملاء، وفدا من طلاب كلية الإعلام بجامعة مصر، للتعريف بخدمات الشركة ودور الإعلام في التواصل مع المواطنين، ونشر الوعي بقضايا المياه وأهمية الحفاظ عليها.

وكان في استقبالهم اللواء محمد كلبوش رئيس قطاع الإعلام وخدمة العملاء بالشركة، حيث تم تقديم عرض مختصر عن طبيعة عمل الشركة وتطورها منذ عام 1865، والخدمات التي تقدمها، التي يتم تحديثها بشكل دائم يواكب الأساليب التكنولوجية فائقة الجودة، بما يتناسب ومكانة شركة مياه الشرب التي تخدم أكثر من 17 مليون مواطن من سكان العاصمة.

خدمات شركة مياه الشرب

وشهد اللقاء شرح لدور شركة مياه الشرب بالقاهرة والخدمات التي تقدمها الشركة من خلال عرض تقديمي تضمن دور الإدارات التابعة للإدارة العامة للعلاقات العامة وهي «التوعية، إدارة استطلاع الرأي، إدارة المشاركة المجتمعية، المراسم والبروتوكولات، إدارة الشكاوى»، ودور كل منها في تنفيذ أنشطة العلاقات العامة المختلفة والتعامل مع جمهور عملاء الشركة.

الخط الساخن لمياه الشرب

واختتمت الزيارة بجولة تفقدية داخل المركز الإعلامي بالشركة والخط الساخن 125 ومركز خدمة العملاء الوايلي، للتعرف على أسلوب التعامل مع الشكاوى والطلبات الواردة من العملاء عبر الخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء، بالإضافة للنظم المستخدمة في إدارة وتشغيل العمالة لتحقيق أعلى مستويات الأداء.

وأكد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، أن الشركة ترحب دوما بالتعاون مع مختلف الجهات، مشددا أن تنظيم الشركة لزيارات ودورات تدريبية، يأتي إيمانا منها بدورها الهام في دعم وتطوير المجتمع المحلي، موضحا أن التعاون مع المؤسسات الأكاديمية يأتي ضمن سياسة الشركة الرامية إلى الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية والتي تعتبر من أهم ركائز استراتيجيتها.