رئيس «مياه القاهرة»: 1.2مليار جنيه لأعمال الخطة الاسثمارية الجديدة

قال المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، إنه جرى اعتماد مليار و200 مليون جنيه لأعمال الخطة الاسثمارية الجديدة للعام المالي المقبل، للانتهاء من مشروعات الإحلال والتجديد وتغيير الخطوط التي انتهى عمرها الافتراضي، وعمل التوسعات الإضافية، والبدء في المشروعات الجديدة على مستوى القاهرة.

وأشار إلى أن مشروعات خطة الإحلال والتجديد للعام المالي المقبل تشمل استكمال تنفيذ بعض مشروعات الإحلال والتجديد وتأهيل ورفع كفاءة المحطات والخطوط والروافع، والبدء فى تنفيذ الأعمال الجديدة والعاجلة التي تقوم بها الشركة.

وأضاف أنه سيجرى استكمال مشروعات إحلال وتجديد خطوط المياه بمنطقة منشية التحرير بمنطقة عين شمس، إحلال وتجديد خطوط المياه بمنطقة روكسي ومحيط الاتحادية وبعض المناطق بحي مصر الجديدة، إحلال وتجديد شبكات مياه بمتفرعات منشية البكرى بمصر الجديدة، إحلال وتجديد شبكات المياه بمنطقة شرق حلوان، وإحلال وتجديد شبكات المياه بمدينة الهدى خلف مساكن الكهرباء بحلوان بطول 16 ألف متر.

وأشار إلى أن الشركة تبدأ مع العام المالي الجديد في تنفيذ إحلال وتجديد شبكة المياه بمنطقة العزبة الخضراء وعزبة سليم بطول 6 آلاف و800 متر.

تحويلات المشروعات القومية

وصرح بأن الشركة انتهت من تحويلات المشروعات القومية التى نفذتها والخطة العاجلة، وتعمل بشكل مستمر في توفير الطلمبات الحديثة، والانتهاء من التوسعات التي تقوم بها بالمحطات، وتحديث قطاعات المعامل وخدمة العملاء والمشروعات، من أجل تقديم خدمة للمواطنين.