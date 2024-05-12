عضو حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: هناك خطوات دولية لدعم فلسطين نرجو استمرارها

قالت السفيرة وفاء بسيم، عضو لجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن المعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بالأمم المتحدة، إنَّ حل القضية الفلسطينية ربما لن يكون قريباً إلى الحد الذي نرجوه ولكن هناك خطوات حقيقية وملموسة بدأت ونرجو ألا تتراجع أو تبقى مجرد قرارات على الورق ويتوقف الأمر عند ذلك.

وأضافت «بسيم»، خلال مداخلة هاتفية من «نيويورك» ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع على شاشة «الحياة»، أنَّنا في مرحلة من أصعب المراحل التي واجهت المجتمع الدولي في قضية مصيرية أصبحت نقطة الارتكاز لحل الكثير من القضايا الأخرى وبالتالي خفض النزاع ودرجة التوتر بالمنطقة، موضحة: «هناك تهديد للأمن في البحر الأحمر وكذلك تهديد للأمن والسلم في منطقة المتوسط، وهكذا».

وتابعت: «العالم لم يعد يجرؤ على القول بأن ما يحدث في غزة ليس جريمة ضد الإنسانية ولا المجتمع الدولي لديه القدرة على تجاهل ما يحدث في غزة ومحاولة منع عملية برية واسعة النطاق في رفح الفلسطينية، أياً كانت درجة تطرفه اليمينية وازدواجيته في المعايير».