إمام مسجد الحسين عن افتتاح مقام السيدة زينب: مصر مهبط الأنبياء وأرض آل البيت

قال الدكتور مصطفى عبد السلام، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، إن عندما جاءت السيدة زينب بنت الإمام علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - إلى مصر لما ضاقت بها الحال، نصحها البعض أن تذهب إلى مصر وقالوا لها إن فيها قومًا يحبوكم لقرابتكم لرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإن لم تجدوا في الأرض موطنًا فستجدون قلوب أهلها موطنًا لكم.

مصر محروسة بدعاء الأولياء

تابع «عبد السلام» خلال منشور عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»: «فجاءت وأكرمها أهل مصر واستقبلوها استقبالا هائلا واحتفوا بها وأخذها حاكم البلاد الوالي مسلمة بن مخلد وخصص لها مكانًا في بيته ولما رأت هذا الاستقبال الهائل دعت لأهل مصر قالت: «يا أهل مصر: نصرتمونا نصركم الله وآويتمونا آواكم الله، وأعنتمونا أعانكم الله، جعل الله لكم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا».

فرحة وسعادة بافتتاح مقام السيدة زينب

وأوضح: «ما وجدناه من فرحة وسعادة بافتتاح مقام السيدة زينب اليوم من شعب مصر لخّص لنا دعاء السيدة زينب لمصر؛ ولذلك يقال مصر المحروسة وهي محروسة بدعاء الأولياء بأهل البيت وهذا الإخلاص والتعلق والحب غير المشروط من المصريين لسيدنا النبي وآل بيته الكرام، مبارك لمصر وأهلها وجود آل بيت رسول الله على أرضها فمصر مهبط الأنبياء وأرض آل البيت والأولياء».