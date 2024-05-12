فريد زهران عن أعداد الناشرين في مصر: يصل إلى 1200 ناشر

قال فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن عدد الناشرين في مصر يصل لـ1200، مشيرا إلى أن الكتاب المصري متنوع، ويشمل الكتاب الأكاديمي والكتاب الديني، والكتب الخاصة بالأطفال، وهذا التنوع يُعطي للقاهرة قوة غير عادية في كل العالم.

وتابع «زهران»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المُذاع على شاشة «ten»، مساء الأحد، أنَّ الكتب الدينية تساهم في انتشار الكتب المصري في العالم الإسلامي بصورة كبيرة، مضيفًا أن دعم الناشرين وحركة الترجمة، من شأنه أن يُساهم في نشر الكتاب المصري بصورة كبيرة.

ولفت رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إلى أنَّ المؤسسات الثقافية المملوكة للدولة، تقدم نفسها على أنها منافس للناشر، بدلاً من أن تتعاون مع الناشر المصري، مشيرا إلى أن اليابان لديها برامج لدعم الكتاب، بينما مصر ليس لديها برنامج لدعم ترجمة الكتاب المصري للغات الأخرى، لأن هذا يساهم بصورة كبيرة في نشر الثقافة المصرية.