«الناشرين العرب» يعلن تفاصيل مشاركة دور النشر في معرض الرباط للكتاب

أعلن اتحاد الناشرين العرب، برئاسة محمد رشاد، تفاصيل المشاركة في معرض الرباط الدولي للكتاب، حيث تنطلق الدورة 29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بمدينة الرباط في الفترة ما بين 9 و 19 مايو المقبل.

وقال الاتحاد، في بيان صحفي، إن جدول الموافقات الذي أصدرته لجنة فحص طلبات المشاركة ورد للاتحاد، مع العلم بأن المصالح المختصة بتنظيم المعرض ستقوم بتعميمه عبر مختلف القنوات المتاحة، هذا وسوف يتوصل كل مشارك ورد اسمه في الجدول المذكور برسالة رسمية خاصة، لاعتمادها في مباشرة إجراءات الشحن أو طلب التأشيرة.

مشاركة مصر في معرض الرباط للكتاب

ويشارك عدد كبير من الناشرين المصريين في معرض الرباط للكتاب، من بينها الهيئة العامة للكتاب، ودار المعارف، ونهضة مصر للنشر، و دار حورس الدولية، وآفاق للنشر والتوزيع، والدار المصرية اللبنانية، والكرمة.