فتح باب التظلمات على نتيجة النشر الدولي والاستشهادات بجامعة بنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أنه تقرر فتح فتح باب التظلمات على نتيجة مسابقة النشر الدولي والاستشهادات المرجعية لدورة يناير 2024 اعتبارا من اليوم لمدة أسبوع من تزامنا مع إعلان نتيجة فحص طلبات المتقدمين على موقع الجامعة حيث من المقرر تقديم التظلمات علي البريد الإلكتروني من هنا

أشار رئيس جامعة بنها أنه يجب أن يوضح مقدم التظلم اسمه وكليته ورقم البحث المرسل بحقة التظلم ولن يتم البت في أي تظلم لا يتوفر فيه هذه البيانات مشيرا أنه على المتقدمين مراجعة العلاقات الثقافية وذلك لاستيفاء الاستمارات الخاصة بعدد المشاركين بالبحث العلمي الفائز

أضاف رئيس جامعة بنها أنه على أعضاء هيئة التدريس المقبولة بحوثهم في حالة الاشتراك مع اخرين من داخل الجامعة إرسال أسماء المشاركين في البحث ثلاثية على البريد التالي من هنا

تحسين مخرجات البحث العلمي

أوضح رئيس جامعة بنها أن اللجنة الفنية لفحص الانتاج العلمي لهيئة التدريس المنشور بالدوريات العملية المصنفة دولياً، قد انتهت من تقييم نشر مسابقة النشر الدولي والاستشهادات المرجعية لدورة يناير 2024، والتي تأتي في إطار تحسين مخرجات البحث العلمي بالجامعة وتشجيع هيئة التدريس لنشر بحوثهم بالدوريات العلمية العالمية.

جودة مخرجات البحث العلمي

واضاف الجيزاوي انه خلال هذه الدورة تقدم بمسابقة النشر الدولي إجمالي عدد (517) بحث علمي موزعة على 12 كلية هي التجارة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والزراعة، والطب البشري، والطب البيطري، والعلوم، كلية العلاج الطبيعي، والهندسة شبرا، والهندسة بنها، والتربية النوعية، والتمريض، والفنون التطبيقية، منها (190) بحث Q1، بنسبة 37% من إجمالي البحوث المقدمة، مما يدل على جودة مخرجات البحث العلمي بالجامعة، وزيادة عدد بحوث الـQ2 إلى (177) بحث، بالإضافة إلى (63) بحث Q3، و(20) بحث Q4.

وأشار أنه قد شملت هذه الدورة على 6 فصول من كتب منشورة بدور نشر عالمية، وشملت ايضا على 4 كتب منشورين بدور نشر عالمية، كما تقدم لمسابقة الاستشهادات المرجعية Citation من خلال الباحث العلمي Google Scholar عدد (138) عضو هيئة تدريس.

شدد رئيس الجامعة على أنه يوضع في قائمة الحظر كل من تقدم ببيانات غير صحيحة او تقدم ببحوث سبق ان تم صرف مكافأة النشر العلمي له، كما أنه يتم تقييم الاستشهادات المرجعية لأخر خمس سنوات فقط، ويوضع في قائمة الحظر من المتقدمين ويمنع من الحصول على مكافأت برامج دعم البحث العلمي للجامعة كل من يحتوي حسابة على Google Scholar أبحاث لا تخصه.