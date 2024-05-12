المشي على القمر.. ما هو سر رقصة مايكل جاكسون الشهيرة؟

بمجرد أن تنحني للأمام وتصنع بجسدك مثلث قائم الزاوية كما في علم الرياضيات، يعرف الناس أنك تقلد رقصة مايكل جاكسون«المشي على القمر»، ملك البوب الذي تحول إلى رمزا للثقافة الشعبية في الكثير من البلدان؛ رقصة«moonwalk» البارزة لـ«جاكسون» تحمل العديد من الأسرار، فكيف اعتاد على مشية القمر، ومن سبب هذه الحركة؟

سر رقصة «المشي على القمر»

موقع«abcnews» ذكر أن رقصة المشي على القمر الشهيرة لـ مايكل جاكسون كانت أحد أسباب شهرته وتحوله لرمز شعبي، يقول الراقص المحترف ديريك كولي إنه كان أحد الأشخاص الذين أظهروا لجاكسون كيفية أداء «المشي على سطح القمر»، والتي تعتمد على حركة مختلفة تسمى «الانزلاق الخلفي».

وفي لقاء صحفي سابق، قال مايكل جاكسون عن حركته الشهيرة: «الانزلاق الخلفي - أنت تنزلق للخلف وتجعلك تبدو وكأنك تمشي للأمام، لذا فهي وهم، إن السير على سطح القمر يكون في حركة دائرية وكأنك تطفو في الهواء، وتستمر في السير في دائرة، لقد كانت تلك حركة رقص مختلفة تمامًا، وهي من صنعت مايكل جاكسون».

قام جاكسون بأداء رقصة المشي على سطح القمر لأول مرة في 25 مارس 1983، أمام الجمهور في قاعة باسادينا سيفيك، لكن بقية البلاد شاهدت أدائه عندما تم بثه بعد شهرين في برنامج تلفزيوني، وفي حين أن «المشي على القمر» لجاكسون كانت الأكثر شهرة، فإن رقصة «الميل السلس الجنائي» حركة جاكسون الأسطورية التي أداها في أغنية «Smooth Criminal» وعرفت بأنها من أنجح أغانيه في ألبوم «Bad» عام 1987.

قصة الرقصة في فيلم منتظر

فيلم السيرة الذاتية «Michael» المنتظر في أبريل 2025، عن أسطورة البوب مايكل جاكسون، والذي يقوم ببطولته الممثل الشاب جعفر جاكسون، كشف في الإعلان الرسمي للفيلم عن ألغاز كثيرة منها رقصة «moonwalk»؛ وأنها كانت السبب في حصول مايكل جاكسون على براءة اختراع عام 1993، بشأن التأثيرات المستخدمة أثناء تنفيذه لحركته الشهيرة، وأن مايكل إل بوش ودينيس تومبكينز قاما باختراع حذاء خاص للقيام بتلك الحركه في عام 1992، يحتوي الحذاء على فتحة كعب مصممة خصيصًا يمكن فصلها بمجرد تحريك القدم للأمام.