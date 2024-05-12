وظائف شاغرة بشركة مصر لتأمينات الحياة.. اعرف الشروط ورابط التقديم

أعلن موقع توظيف مصر، حاجة شركة مصر لتأمينات الحياة، إلى موظفي مبيعات للعمل لديها بنظام الدوام الجزئي «نصف يوم»، وذلك بشرط الحصول على مؤهل عالٍ مقابل الحصول على رواتب مجيزة قابلة للتفاوض.

شروط الوظيفة

- خبرة متوسطة لا تقل عن 3 سنوات.

- السن المطلوب: من 22 إلى 35 سنة.

- حاصل على مؤهل جامعي.

- امتلاك مهارات التواصل والتفاوض مع العملاء.

- الخبرة العملية في مجال المبيعات والتسويق أو خدمة العملاء.

- الالتزام وحسن المظهر والهيئة.

- القدرة على تحقيق أهداف العمل.

- يفضل أن يكون المتقدم من منطقة الزيتون.

مميزات الوظيفة

- يتمتع الموظف بكل مزايا الموظف العام.

- تأمين طبي.

- تأمين اجتماعي.

- نظام تأمين جماعي خاص بالموظفين.

- تأمين ضد الحوادث الشخصية أثناء العمل.

- تأمين ضد أخطاء المهنة.

- مواعيد العمل تبدأ من 9 صباحا وحتى 3 عصرًا، لمدة 5 أيام أسبوعيا، عدا الجمعة والسبت، وجميع العطلات الرسمية مدفوعة الأجر.

- تدريب كافٍ للقيام بواجبات الوظيفة.

- فرص للترقي بعد 6 أشهر من التعيين مع العلم أن الكادر الوظيفى يشمل 7 درجات وظيفية.

- الراتب الأساسي: قابل للتفاوض.

ويمكنك التقديم على الوظيفة من خلال هذا الرابط.