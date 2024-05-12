جهاد جريشة يحسم الجدل حول ركلة جزاء نهضة بركان أمام الزمالك

حسم جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق، الجدل حول ركلة الجزاء المحتسبة لصالح نادي نهضة بركان المغربي في الدقيقة الـ10، أمام الزمالك، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، والمقام على الملعب البلدي في مدينة بركان المغربية.

وكشف «جريشة» في تصريحات لموقع «الوطن سبورت»، أن ركلة الجزاء التي جرى احتسابها لصالح نهضة بركان، صحيحة، مشيرا إلى أن قرار الحكم صحيح.

وأكد الحكم الدولي السابق، أن هناك إعاقة وتلامس من حسام عبد المجيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في قدم يوسف الفحلي، مهاجم نهضة بركان

واحتسب الحكم الكيني بيتر كاماكو ركلة جزاء لنهضة بركان بعد العودة لتقنية الفيديو.

وتمكن البوركيني إسوفو دايو من تسجيل الهدف الأول لنهضة بركان من ركلة جزاء مسددا الكرة على يمين الحارس محمد عواد.