أمين صندوق الزمالك: الفوز بالكونفدرالية يحل الكثير من مشكلات النادي

قال حسام المندوه أمين صندوق وعضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه متفائل بمباراة اليوم أمام نهضة بركان، واللاعبون جميعهم حالتهم المعنوية جيدة، لافتا إلى أن الفوز بمباراة نهائي كأس الكونفدرالية يحل الكثير من المشاكل.

تابع خلال مداخلة عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON : «نتمنى نتيجة تريح كل الزملكاوية وتسعدهم».

المندوه:

وعن تأثير الغيابات عن مباراة اليوم الأحد مع نهضة بركان علق قائلا: «جميع الموجودين أصحاب مسؤولية كبيرة ونثق في عدم تأثير الغيابات نازلين علشان نكسب الماتش و11 راجل اللي موجودين في الملعب هيكسبوا الماتش».

وتابع: «من يوم ما جه مجلس الإدارة الجديد ونادي الزمالك يعاني من مشاكل مالية كبيرة وفي كل مرة تظهر مشكلة أكبر من سابقتها، ولكن نضع نصب أعيننا كل أمر بشكل منفصل وتحدي الفوز بمباراة نهائي كأس الكونفدرالية يحل الكثير من المشاكل».