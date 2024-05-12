تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي

تتجه الأنظار اليوم الأحد، نحو الملعب البلدي لبركان، لمتابعة المباراة المرتقبة التي تجمع الزمالك بنظيره نهضة بركان المغربي، في إطار ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الكروي 2023- 2024، وبالتزامن مع هذا الحدث تبحث الجماهير عن القنوات المجانية الناقلة للقاء الحاسم.

يدخل الزمالك اللقاء المقرر له في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق المضيف وجماهيره من أجل تسهيل مهمته في القاهرة نحو اللقب القاري.

تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي بنهائي الكونفدرالية

ويستعرض «الوطن» في السطور التالية تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان، والتي تتيح الفرصة أمام الجماهير لمتابعة اللقاء دون تشفير، تأتي على النحو التالي:

قناة سبورت كلوب

القمر: يوتل سات

التردد: 11471

معدل ترميز: 30000

الاستقطاب: أفقي.

ويمكن ضبطها أيضا وفقا لما يلي:

القمر الصناعي: يوتل سات

التردد: 11011

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

القناة الأرضية المغربية

القمر: نايل سات

التردد: 11744

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

موعد مباراة الإياب بين الزمالك ونهضة بركان بنهائي الكونفدرالية

وتأهل الزمالك إلى نهائي كأس الكونفدرالية بعد تخطيه عقبة دريمز الغاني بثلاثية نظيفة في مباراة الإياب بمدينة كوماسي، بعدما حسم التعادل السلبي مباراة الذهاب بالقاهرة.

في المقابل حجز نهضة بركان مقعده في المباراة النهائية بعد انسحاب فريق اتحاد العاصمة الجزائري من مواجهته في الدور نصف النهائي.

ومن المقرر أن يستضيف ستاد القاهرة الدولي، مباراة الإياب بين الزمالك ونهضة بركان المغربي يوم 19 مايو الجاري.