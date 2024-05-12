تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي
كتب:
نانسي علي
11:25 ص | الأحد 12 مايو 2024
الزمالك
تتجه الأنظار اليوم الأحد، نحو الملعب البلدي لبركان، لمتابعة المباراة المرتقبة التي تجمع الزمالك بنظيره نهضة بركان المغربي، في إطار ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الكروي 2023- 2024، وبالتزامن مع هذا الحدث تبحث الجماهير عن القنوات المجانية الناقلة للقاء الحاسم.
يدخل الزمالك اللقاء المقرر له في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق المضيف وجماهيره من أجل تسهيل مهمته في القاهرة نحو اللقب القاري.
تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي بنهائي الكونفدرالية
ويستعرض «الوطن» في السطور التالية تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان، والتي تتيح الفرصة أمام الجماهير لمتابعة اللقاء دون تشفير، تأتي على النحو التالي:
قناة سبورت كلوب
القمر: يوتل سات
التردد: 11471
معدل ترميز: 30000
الاستقطاب: أفقي.
ويمكن ضبطها أيضا وفقا لما يلي:
القمر الصناعي: يوتل سات
التردد: 11011
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: رأسي
القناة الأرضية المغربية
القمر: نايل سات
التردد: 11744
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي
موعد مباراة الإياب بين الزمالك ونهضة بركان بنهائي الكونفدرالية
وتأهل الزمالك إلى نهائي كأس الكونفدرالية بعد تخطيه عقبة دريمز الغاني بثلاثية نظيفة في مباراة الإياب بمدينة كوماسي، بعدما حسم التعادل السلبي مباراة الذهاب بالقاهرة.
في المقابل حجز نهضة بركان مقعده في المباراة النهائية بعد انسحاب فريق اتحاد العاصمة الجزائري من مواجهته في الدور نصف النهائي.
ومن المقرر أن يستضيف ستاد القاهرة الدولي، مباراة الإياب بين الزمالك ونهضة بركان المغربي يوم 19 مايو الجاري.