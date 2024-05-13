لدى مولود برج الجوزاء العديد من الصفات المتنوعة، أهمها كما يقول الخبراء، إحساسه المفرط، فهو شخص شديد الحساسية ممن حوله، عاطفي، يحب القراءة والفنون، يتصف بالكرم والتسامح.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 13-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 13-5-2024 على الصعيد المهني

قد تحاول أن تثبت للجميع أنك قادر على تحمل المسؤولية، لكن أفعالك لا تدل على ذلك، وقد لا تعرف أن سبب عدم قدرتك على إثبات ذلك، أنك تهمل الأشياء التي تظن أنها بسيطة، لكنها في حقيقة الأمر قد يكون لها شأن كبير، ومنفعة عظيمة، ولذا يجب عليك ألا تهملها.

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 13-5-2024 على الصعيد العاطفي

أما على الصعيد العاطفي، فقد تشعر بأن حياتك العاطفية غير مستقرة، ولذا ينبغي عليك أن تحاول قيادة العلاقة إلى حالة من الاستقرار، وأن تجد كل الجد في ذلك، وتكف عن التراخي.