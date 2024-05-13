رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

حظك اليوم برج الأسد الاثنين 13-5-2024 مهنيا وعاطفيا.. ركز في عملك

كتب:

عبدالعزيز سلامة
12:02 ص | الإثنين 13 مايو 2024
حظك اليوم

حظك اليوم

تُشتق صفاتهم من اسمهم، فمواليد برج الأسد لديهم من الصفات التي تجعل مسماهم يليق بهم، فلديهم شخصية قوية مؤثرة، ويتصفون بالشجاعة والإقدام والثقة بالنفس، وعندهم طموح عالٍ، ولديهم مقدرة كبيرة على القيادة، وجريئون في خوض الصعاب لتحقيق أهدافهم المنشودة.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الأسد الاثنين 13-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الأسد الاثنين 13-5-2024 على الصعيد المهني

على الصعيد المهني، ينصحك الخبراء أن تستمر في التركيز على عملك، فهذا سيعطيك أفضل النتائج، ويجب عليك أن تتجاهل كل ما يقال عليك من الآخرين، حتى تنجح في تحقيق الأهداف.

حظك اليوم برج الأسد الاثنين 13-5-2024 على الصعيد العاطفي

أما على الصعيد العاطفي، فإذا كنت عازبا ينصحك الخبراء قبل أن تقوم بأي التزام عاطفي، أن تتوخي الحذر وتبقي عينيك مفتوحتين عندما تبدأ خطواتك نحو الزواج، لأن فرص الدخول في علاقة خاطئة قد تكون مرتفعة.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج الميزان الأحد 12-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم برج العقرب الأحد 12-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم برج القوس الأحد 12-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم برج الجدي الأحد 12-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي
بقلم عبدالعزيز سلامة