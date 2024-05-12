بعد وفاة معلمة وسط تلاميذها في سوهاج.. 8 علامات تشير لحدوث أزمة قلبية

في الوقت الذي كانت فيه تباشر عملها، في متابعة سير الامتحانات بإحدى المدارس الفنية بسوهاج، لفظت «داليا خلف يوسف»، موجهة التربية الاجتماعية، أنفاسها الأخيرة، تاركةً وراءها أسرتها، وابنتها، وطلابها، عقب إصابتها بأزمة قلبية، وفقًا لتصريح الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم، لـ«الوطن».

حزن في سوهاج بعد وفاة معلمة وسط تلاميذها

تركت داليا خلف يوسف، موجه التربية الاجتماعية، ومنسق النوادي الاستكشافية بإدارة سوهاج، ذكرى طيبة لكل من تعاملت معهم طيلة حياتها وفترة عملها، قبل أن تودع عالمنا إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء تأديتها لعملها.

وتحوّلت منصات التواصل الاجتماعي إلى سرادق عزاء بعد رحيل المعلمة وسط تلاميذها، فيما نشرت بعض المدارس، والمؤسسات التعليمية منشورات تنعى فيها المدرسة الراحلة، بينما ودعها أصدقائها وزملائها بكلمات مؤثرة.

علامات تشير لحدوث أزمة قلبية

كان الدكتور جمال شعبان، أشار عبر صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك»، عن عدة علامات تشير لحدوث أزمة قلبية، جاءت على النحو التالي:

1- الإرهاق غير المعتاد.

2- حدوث ألم في البطن، مثل غثيان المعدة.

3- الأرق الشديد وصعوبة في النوم.

4- صعوبة التنفس والنفس القصير.

5- تساقط الشعر.

6- الخفقان وعدم انتظام ضربات القلب.

7- العرق بغزارة بشكل غير معتاد.

8- حدوث آلام الصدر.