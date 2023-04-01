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وفاة معلمة أثناء الركعة الأخيرة من صلاة العصر في قنا

كتب:

رجب آدم
08:01 ص | السبت 01 أبريل 2023
وفاة معلمة

وفاة معلمة

خيم الحزن على أهالي قرية الترامسة في قنا، الجمعة، عقب وفاة المعلمة الشاعرة ليلى رفاعي مدير سابق بمديرية التربية والتعليم في قنا، أثناء أداء صلاة العصر في الركعة الأخيرة وهي صائمة في مدينة قنا .

تشيع جثمان معلمة في قنا 

وشيع المئات من أهالي القرية جثمان ليلى الرفاعي مربية الأجيال ذات السمعة الطيبة، وسط حالة من الحزن الشديد، وتم دفنها في مقابر عائلتها في القرية.

وقال يوسف محمد، أحد أبناء القرية، إن خبر وفاة مربية الأجيال نزل كالصاعقة على الجميع، إلا أن وفاتها في هذه الأيام دليل على حسن الخاتمة في شهر رمضان وان تموت وهي صائمة و ساجدة أثناء صلاة العصر.

وأضاف «محمد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الشاعرة قضت أكثر من 12 سنة في دولة عمان بمهنة التدريس، وأحيلت للمعاش منذ 4 سنوات، وكان تشغل وقتها مدير عام في مديرية التربية والتعليم.

والمتوفاة حاصلة على ليسانس الآداب والتربية في اللغة العربية من جامعة أسيوط، ومتزوجة أحمد طايع مدير عام بالتربية والتعليم سابقاً ولديها 4 أبناء.

وقال منتصر محمد، أحد أقارب المعلمة المتوفية، إن «ليلي»، تعبت منذ أيام في شقتها بمدينة قنا، وكانت تمر بوعكة صحية ، وأثناء أداء صلاة العصر، وفي الركعة الأخيرة، سجدت ولم تقم بعدها فلاحظ أبنائها ذلك، فقاموا بإيقاظها وجدوها متوفية بسبب أزمة قلبية هذا ما أكده مفتش الصحة. 

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