الموت في محراب العلم.. وفاة معلمة ومدرس أثناء الشرح للطلاب خلال أسبوع

في أسبوع حزين على المدرسين في المحافظات، توفي مدرس ومعلمة في محافظتي سوهاج وبورسعيد أثناء أداء رسالتهما وشرح المنهج للطلاب، وسط صدمة وحزن بين أصدقائهما وطلابهما الذين يعيشون حزن وصدمة بعد وفاتهما أثناء العمل، وسط الدعوات لهما.

وفاة معلمة في سوهاج أثناء شرح المنهج

وعاشت محافظة سوهاج حالة من الحزن الشديد بعد وفاة منال أحمد معلمة اللغة العربية أثناء شرح المنهج لطلاب المرحلة الابتدائية، وسط صدمة من الطلاب الذين تفاجأوا بسقوط معلمتهم أمام أعينهم، وتم تشييع جثمانها في مسقط رأسها بمركز طما وسط حالة من الحزن الشديد من الطلاب وأصدقائها الذين ودعوها بالدموع.

فيما أعلنت مديرية التربية والتعليم في سوهاج، دراسة إمكانية إطلاق اسم المعلمة المنوفية على مدرسة تخليدا لدورها ووفاتها أثناء العمل لأنها ضربت أروع الأمثلة في التفاني في العمل حتى آخر لحظة في عمرها.

وفاة مدرس رياضيات أثناء العمل في بورسعيد

وتوفي محمد حافظ خليل مدرس الرياضيات في محافظة بورسعيد بأزمة قلبية أثناء شرح المنهج لأحد الطلاب وسقط على الأرض فجأة، وجرى التواصل مع الإسعاف الذين أكدوا وفاته، وحاول الأطباء عمل إسعافات له لإنقاذ حياته ولكنه توفي وسط حالة من الحزن الشديد من أصدقاءه وطلابه، داعين الله أن يرحمه ويغفر له .