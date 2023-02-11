تفاصيل وفاة معلمة سوهاج اليوم.. «سقطت أثناء الشرح في الفصل»

لفظت معلمة في مدرسة مشطا الثانوية التجارية بإدارة طما التعليمية بمحافظة سوهاج، أنفاسها الأخيرة، مع بداية الفصل الدراسي الثاني اليوم، وتم نقلها إلى مستشفى طما المركزي في محاولة لإسعافها عقب سقوطها مغشيا عليها، إلى أنه تبين أنها فارقت الحياة عقب إصابتها بأزمة قلبية، وفقا لتصريح الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، لـ«الوطن».

تفاصيل وفاة معلمة سوهاج اليوم

وكشف وكيل «تعليم سوهاج» تفاصيل وفاة معلمة سوهاج اليوم، موضحا أنه يجري الآن إعداد التقرير الطبي الخاص بالوفاة، فضلا عن إجراءات تصريح الدفن، مؤكدا مشاركة مديرية التربية والتعليم في إنهاء الإجرءت اللازمة.

وأوضح «محمود» أن تفاصيل وفاة معلمة سوهاج اليوم بدأت بورود بلاغ للمديرية بوفاة المعلمة وجدان محروس فرغلي، بعد سقطها مغشيا عليها أثناء الحصص الأولى من اليوم الدراسي، وتم نقلها للمستشفى، وفقا لرواية مدير مدرسة مشطا الثانوية التجارية، مؤكدا أن الوفاة قضاء وقدر وطبيعية تماما.

معلمة سوهاج سقطت أثناء الشرح

فيما أكد المعلمون بالمدرسة وإدارة المدرسة أن المعلمة كانت بصحة جيدة صباح اليوم، وسقطت أثناء الشرح دون مقدمات.

وفاة المعلمة الثانية بسوهاج

وتعيد تفاصيل وفاة معلمة سوهاج اليوم للأذهان، واقعة وفاة معلمة خلال الفصل الدراسي الأول بمركز طما أيضا، عندما سقطت في الفصل أثناء الشرح، وتبين إصابتها بازمة قلبية أيضا أودت بحياتها.