طارق فهمي: القوات البرية الإسرائيلية ضعيفة.. والاحتلال يعتمد على الحرب من الجو

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الجيش الإسرائيلي قبل عملية 7 أكتوبر كان يشهد أكبر حركة تغيير، موضحًا أن إسرائيل كانت تسعى لبناء جيش قوي ذكي قوامه 100 ألف جندي يستخدم أحدث أنماط في التكنولوجيا والحروب الإلكترونية.

وأضاف «فهمي» خلال حواره لبرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «كانت هناك 4 خطط لتطوير الجيش الإسرائيلي قبل المواجهة التي حدثت في 7 أكتوبر مع الفلسطينيين».

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي شهد وقوع بعض الأحداث، وبدأت الأمور تتغير وهل الحدود آمنة وكيفية استخدامها، وكان الهدف تطوير القوات البرية.

وأكد أن هناك مشكلة كبيرة جدًا في الجيش الإسرائيلي وهي أن القوات البرية ضعيفة رغم أنها الذراع الرئيسية للجيش، متابعًا: «تم تطويرها في مراحل معينة لكنها لم تتم بالصورة الكافية، وإسرائيل دائمًا تعتمد على الحرب من الجو».