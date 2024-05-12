أستاذ علوم سياسية: تحرك مصر الرسمي أمام محكمة العدل يُكذب دعاوى الاحتلال

قال الدكتور أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسية، إن القيادة السياسية غير مندفعة، وتتصرف بعقلانية، منوها أننا ووصلنا الآن لدرجة القول بأن هناك آليات يجري تفعيلها لبحث مخالفات إسرائيل.

مصر تعمل لضمان حقوقها وأمنها وحقوق الشعب الفلسطيني

وتابع «أحمد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المُذاع على قناة «cbc»، أنَّ مزاعم الإعلام الإسرائيلي دائماً ما تكذبها المواقف الرسمية المصرية، لافتاً إلى أنَّ مصر تعمل لضمان حقوقها وأمنها وحقوق الشعب الفلسطيني، فما يحدث في رفح الفلسطينية قد يهدد الأمن القومي، لذلك يحق لها اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها القومي، في إطار احترام القوانين الدولية.

وأوضح أن تدخل مصر في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية خطوة سياسية مهمة.

حالة ارتباك شديدة في عملية صنع القرار في إسرائيل

ولفت أستاذ العلوم السياسية، إلى وجود حالة ارتباك شديدة في عملية صنع القرار في إسرائيل، وانقسام بين نتنياهو والمؤسسة العسكرية والرأي العام، مُوضحا أن حركة حماس تعلم جيدًا حقيقة الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية.

وأشار إلى أهمية معاهدة السلام إقليميا، فهي ركن في استقرار المنطقة، موضحاً جهود وزير الخارجية اليوم، وأنه حال اتخاذ إسرائيل إجراءات تصعيدية سيكون هناك انعكاسات على المنطقة بأكملها.