طارق فهمي لـ«الشاهد»: خطط تطوير الجيش الإسرائيلي الأربعة انتهت إلى لا شيء

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الجيش الإسرائيلي قبل عملية 7 أكتوبر كان يشهد أكبر حركة تغيير، وتم إيقافها للانتباه لدخول الحرب، لافتا إلى أن إسرائيل منذ حرب أكتوبر المسماة بيوم الغفران لم تدخل حربًا نظامية.

إسرائيل لم تدخل في مواجهة إلا مع إيران

وأضاف «فهمي» خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «اليوم حدثت مراجعات كثيرة في المجتمع الإسرائيلي، وخطط تطوير الجيش الإسرائيلي الأربعة انتهت إلى لا شيء، موضحا أن إسرائيل لم تدخل في مواجهة إلا مع إيران وهي مواجهة تعتبر إلى حد ما شكلية بصرف النظر عن أي شيء، وفي النهاية أنت وصلت لأرض الآخر ووصل إليك وهذه المعركة لها دلالات رمزية أكثر منها سياسية أو عسكرية أو استراتيجية.

وتابع: «هناك خطة بها جزء يخص مصر لأن المحدد الرئيسي والأكبر هو الدولة المصرية والجيش المصري»، مشيرًا إلى أن إسرائيل منذ حرب يوم الغفران لم تحارب حروبًا نظامية ولم تدخل في مواجهة إلا مع إيران وهي مواجهة تعتبر إلى حد ما شكلية بصرف النظر عن أي شيء».

فشل الاستخبارات الإسرائيلية

واستطرد: عمل الأجهزة الأمنية تداخل ومجمع الاستخبارات الإسرائيلي فشل فشلًا ذريعًا في حالتين؛ الأولى حالة الجندي المصري محمد صلاح الذي لا أحد تحدث عنها بأن جنديًا واحدًا اخترق الحدود وفعل ما قام به، مشيرًا إلى أن إسرائيل لم تنشر عن هذا الموضوع لأنه بمثابة فضيحة كبيرة للجيش واختراق للمنظومة كلها.