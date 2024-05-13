أسرار الجزار في عمل الحواوشي.. «نفس الطعم والريحة بالظبط»

الحواوشي من الأطعمة التي يعشقها الصغار والكبار، ويتميز بمذاق مختلف، عن الذي يجرى تحضيره في المنزل، لذا فإن هناك بعض الأسرار، للحصول على نفس طعم ورائحة حواوشي الجزار، سواء الخلطة أو نوع الخبز أو الرائحة.

أوضحت الشيف نجلاء الشرشابي ببرنامج «على قد الإيد»، على قناة cbc sofra، أسرار طعم ورائحة حواوشي الجزار في المنزل، من خلال خطوات بسيطة.

خلطة اللحمة المفرومة

خلطة اللحمة واحدة من أسرار حواوشي الجزار، وفي طبق عميق يمكن تحضير خلطة مميزة، بوضع نصف كيلو من اللحمة المفرومة، التي تحتوي على نسبة من الدهون، وفي حالة عدم توفر الدهون يمكن إضافة ملعقة كبيرة من السمنة، أو ربع كوب زيت، ويضاف 3 بصلات مبشورة ناعم، و3 حبات طماطم مفرومة أو مقطعة شرائح رفيعة، مع رشة ملح وفلفل أسود ورشة بسيطة من بهارات اللحم، وتضاف رشة من الدقيق؛ لأنها تساعد على تماسك الخلطة.

نوع الخبز المستخدم في الحواوشي

نوع الخبز من أساسيات الحواوشي، وأحد أسراره للحصول على الطعم الجاهز، إذ يمكن شراء خبز بلدي متوسط السوى من الفرن، أي لونه أبيض نوعًا ما، ثم حشو الخبز باللحمة المفرومة، ودهن الأرغفة من الناحيتين بالقليل من الزيت، ووضع كل رغيف في ورق فويل ورصه على صاج، ويدخل فرن ساخن على درجة حرارة متوسطة «180 درجة».

رائحة الحواوشي

رائحة الحواوشي أحد أهم الأسرار، لذا يمكن وضع الحواوشي في صينية، وتحضير قطعة من الفحم محترقة، ووضعها في فويل، وإضافة نقاط من الزيت، وتغطية الصينية دقائق معدودة، حتى يتشرب الحواوشي من رائحة الفحم جيدًا.