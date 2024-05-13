3 سيناريوهات لحصد الزمالك لقب الكونفدرالية على حساب نهضة بركان

يملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، 3 سيناريوهات من أجل التتويج بلقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد خسارة الفريق في لقاء ذهاب نهائي البطولة أمام نهضة بركان، بثنائية مقابل هدف، في لقاء الفريقين الذي أقيم على الملعب البلدي بمدينة بركان.

سيناريوهات حصد الزمالك لقب الكونفدرالية

ويسعى الزمالك للاستفادة بـ3 سيناريوهات، من أجل التتويج بلقب البطولة، في مباراة الإياب لنهائي البطولة أمام نهضة بركان، التي ستقام يوم الأحد المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، وهو ما يسعى الفارس الأبيض له للتتويج باللقب.

السيناريو الأول: الفوز بأكثر من هدفين

يحصد الزمالك اللقب في حالة فوزه بفارق هدفين فأكثر، ليصبح الفارق في مجموع المباراتين لصالح الفريق الأبيض، هدفا، وذلك على سبيل المثال الفوز بهدفين دون رد، يجعل مجموع المباراتين التفوق بثلاثية مقابل هدف لصالح «الأبيض».

السيناريو الثاني: الفوز بهدف نظيف

فوز الزمالك على حساب نهضة بركان في لقاء الإياب بهدف نظيف، يجعل التفوق لصالح الزمالك، بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين، حال التعادل، بفضل الهدف الذي سجله سيف الدين الجزيري.

السيناريو الثالث: الفوز بثنائية مقابل هدف

فوز الزمالك على حساب نهضة بركان بثنائية لهدف، نفس نتيجة لقاء الذهاب، يجعل الفريقين متعادلين، ما يعني اللجوء لضربات الترجيح، التي يمكنها حسم الفوز باللقب لصالح «الأبيض».

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره نهضة بركان، في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأحد المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.