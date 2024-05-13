أحمد قمحة لـ قصواء الخلالي: مصر حريصة على تحقيق الحلم العربي بإعلان دولة فلسطين

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، إن الدولة المصرية كانت منحازة دائما للقضية الفلسطنية، منوها بأن الاستراتيجية المصرية تقوم على حماية الأمن القومي المصري والعربي والفلسطيني.

وتابع خلال لقائه ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة «سي بي سي»، أن الدولة المصرية لم تكن مطالبة بالتصعيد المباشر من اللحظة الأولى.

إنفاذ المساعدات للجانب الفلسطيني

وأوضح أن مصر كانت حريصة على إنفاذ المساعدات للجانب الفلسطيني، إضافة إلى دفعها للتسوية السياسية، وتحقيق الحلم العربي بإعلان دولة فلسطين.

وأكد أنه كانت هناك مطالب من بعض القوى السياسية المصرية، بالتصعيد من الدولة المصرية، وهذا أمر مشروع وعلى الجانب الآخر كان هناك آراء متوازنة، وهذا الأمر لا شيء فيه طالما مبني على أرضية وطنية مشتركة.