وكيل «خارجية الشيوخ»: مصر داعية للسلام وعنصر متوازن في النزاعات الإقليمية

قال النائب عفت السادات وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن مصر داعمة للقضية الفلسطينية قبل وبعد 7 أكتوبر، موضحا أنها قضية مصر الأولى.

وتابع خلال لقائه ببرنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة cbc، أن مصر داعية للسلام ويتم اختيارها دائما كعنصر متوازن في النزاعات الإقليمية.

مخاطبة المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار

وأشار إلى أن مصر تحاول مخاطبة المجتمع الدولي، من أجل اتخاذ قرار فوري بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات المصرية، وأن الدولة المصرية، تعاملت مع هذا الملف باقتدار واستطاعت قلب الرأي العام العالمي لدعم القضية، موضحا أن الدولة المصرية تحاول أن تعيد عودة القضية الفلسطينية على السطح العالمي من أجل العمل على حل الدولتين.