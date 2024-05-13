عقوبة منتظرة من «كاف» ضد نهضة بركان بعد الفوز على الزمالك

ينتظر نادي نهضة بركان عقوبة من جانب لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية والذي أقيم على ملعب بلدية بركان.

عقوبات منتظرة على نهضة بركان

وقال مصدر داخل لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف في تصريحات خاصة لـ «الوطن سبورت»: «هناك عقوبة مادية قد تصل لـ 10 الاف دولار ضد نهضة بركان بسبب إشعال جماهيره الشماريخ خلال مباراة الزمالك بجانب التحذير من عدم التكرار».

وتابع: «يتم التنبيه مرارا وتكرارا على الأندية بعدم استخدام الألعاب النارية والتي قد تتسبب في أزمات للأندية ولكن خلال المباريات لماضية سواء في دوري أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية تم توقيع عقوبات ضد العديد من الاندية في بطولتي الأبطال والكونفدرالية».

موعد مباراة الإياب بين الزمالك ونهضة بركان

ويخوض الزمالك مواجهة نهضة بركان المقبلة يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة بحضور جماهيري قد يتخطى حاجز الـ50 الف مشجع في تمام الساعة الثامنة مساء.