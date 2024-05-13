خطأين للحكم.. أول تعليق من «كاف» على ركلة جزاء نهضة بركان أمام الزمالك

حسم مصدر مسؤول لجنة حكام كاف الجدل بشأن ركلة جزاء نهضة بركان أمام نادي الزمالك في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية بالشوط الاول من عمر المباراة.

الكشف عن مدى صحة ركلة جزاء نهضة بركان أمام الزمالك

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ «الوطن سبورت»: «ركلة جزاء نهضة بركان أمام نادي الزمالك صحيحة إعاقة واضحة من لاعب الزمالك مع لاعب نهضة بركان مع خطأين لحكم المباراة الخطأ الاول التأخير الغير مبرر في العودة لتقنية الفار في ركلة الجزاء وهذا أمر كان غريب من الحكم وطاقم الفيديو».

وتابع: «الخطأ الثاني للحكم التهاون في بعض التدخلات العنيفة من لاعبي الفريقين وعدم إشهار البطاقة الصفراء في أي تدخل مما تسبّب في تدخلات عنيفة واضحة كان لابد من التدخل فيها وإشهار البطاقة الصفراء».

وأكد المصدر بأن الحكم لم يكن لديه أخطاء أثّرت في نتيجة المباراة أو في أي هدف تلقاه أي من الفريقين.

موعد مباراة الإياب بين الزمالك ونهضة بركانويخوض الزمالك مواجهة نهضة بركان المقبلة يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة بحضور جماهيري قد يتخطى حاجز الـ50 الف مشجع في تمام الساعة الثامنة مساء.