الجمهور يشيد ببرومو فيلم «تاني تاني» لغادة عبدالرازق: «منتظرين بفارغ الصبر»

أشاد الجمهور ببرومو فيلم «تاني تاني» لغادة عبدالرزاق والذي ينتمي لنوعية الأفلام الكوميدية وتعود به للسينما بعد غياب 6 سنوات.

إشادات الجمهور ببرومو فيلم تاني تاني

وطرحت الفنانة غادة عبدالرازق عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام البرومو الرسمي لفيلم تاني تاني منذ قليل.

وعلقت غادة عبد الرزاق على البرومو الرسمي للفيلم قائلة: الإعلان الرسمي لفيلم تاني تاني بجميع دور العرض السينمائي في مصر يوم 22 مايو 2024 وبجميع دور العرض في الدول العربية يوم 30 مايو 2024، لتنهال عليها تعليقات الجمهور والتي جاءت كالتالي: أحمد آدم وبيومي فؤاد في الفليم يا نهار ضحك، وعلق آخر: شكل الفيلم خطير منتظرين بفارغ الصبر، وقال آخر: البرومو لوحده شدني فمبالك بالفيلم ناجح بإذن الله.

أبطال فيلم تاني تاني

فيلم «تاني تاني» تعود من خلاله غادة عبر الرزاق الي السينما بعد غياب 6 سنوات، والفيلم من إخراج شريف إسماعيل، ويضم في بطولته مجموعة من النجوم من بينهم أحمد آدم، وبيومي فؤاد، وثراء جبيل، ومحمود حافظ، وهو من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن.