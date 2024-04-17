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دراما المتحدة

غادة عبدالرازق: لازم أفضل محافظة على جسمي ولبسي عشان الناس تحترمني

كتب:

شريف سليمان
02:15 ص | الأربعاء 17 أبريل 2024
الفنانة غادة عبد الرازق،

الفنانة غادة عبد الرازق،

تحدثت الفنانة غادة عبد الرازق، عن سر رشاقتها الذي أثار إعجاب الجمهور في مسلسلها الأخير «صيد العقارب»، الذي نافست به في ماراثون دراما رمضان.

وقالت عبدالرازق، خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر قتاة on، إنّ مظهرها هو العامل الأساسي في نجاحها، وتحرص على الحفاظ على علاقتها بالناس طالما كانت تريد الاستمرار في عالم الفن: «لازم أحافظ على شكلي وجسمي ولبسي عشان الناس تفضل تحبني ويشوفوني في أحسن حتة».

وتابعت الفنانة، أنها عندما تتخذ قرار الاعتزال يمكنها أن تزيد وزنها، مردفةً: «وقتها ممكن إني مخدش بالي من شعري ووشي أعمل اللي أنا عايزاه، لكن طول ما أنا محطوطة في منطقة النجمة يبقى لازم أبقى نجمة عند الناس بكل المواصفات والمقاييس الصحيحة».

وتحدثت عن حياتها اليومية وخروجها للسوبر ماركت: «لازم يبقى شكلي حلو، صحيح مش حاطة ميكب كامل بس لازم يبقى شكلي كويس عشان الناس لما تشوفني تحترمني».

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