أسامة الجندي: حوائط مسجد السيدة زينب لوحات فنية تبهر الناظرين بعد الترميم

أشاد الدكتور أسامة الجندي، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد والقرآن الكريم، بأعمال التطوير التي جرى انجازها في عهد الرئيس السيسي، وآخرها مسجد السيدة زينب، الذي تم افتتاحه اليوم.

وتابع «الجندي»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، للإعلامية لميس الحديدي، المُذاع على شاشة «ON»، أننا لمسنا تطوير هائل ونظام راقي ودقه وجودة، خلال افتتاح مسجد السيدة زينب اليوم، قائلاً: «أبهر الجميع».

وأوضح: «المسجد بات في حلة جديدة، بعد أن شهد تغييرا وتنويرا شاملا في كل التفاصيل، بداية من الساحة الخارجية التي جرى تطويرها، بأفضل أنواع الجرانيت وعدد الأبواب الخارجية، التي تم تطويرها لتقليل تدافع الزوار، بالإضافة لجدران المسجد التي أصبحت مزخرفة بالكامل ونُقشت بآيات قرآنية تصميمها في غاية الروعة والدقة، وكذلك محراب المسجد».

وأكد أن افتتاح المساجد من عمارة بيوت الله، والله - سبحانه وتعالى يقول: «إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر»، موضحاً أسباب وجود طائفة البهرة لدعم تطوير مساجد آل البيت: «هذه الطائفة هي من محبين آل البيت ومساجده».

وأوضح: «ربما يساعدون ببعض الشيء في تلك الأمور التي تسهم إفتتاحات المساجد التي تخص آل بيت رسول الله ونحن كمصريين على صلة ونبل ووفاء بآل بيت رسول الله ويحبون من يحب رسول الله عليه الصلاة والسلام».